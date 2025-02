Il Sorriso di Stelle porta nelle scuole del Varesotto la prevenzione dei disturbi alimentari

Un aiuto concreto per la prevenzione e la sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare.

Con questo obiettivo, Uniascom Confcommercio provincia di Varese e Fipe provincia di Varese hanno consegnato ufficialmente un assegno da 4.000 euro all’associazione “Le Farfalle Lilla”, destinato a finanziare un percorso di formazione dedicato agli istituti scolastici del territorio.

La cerimonia si è svolta nella sede di Uniascom Confcommercio provincia di Varese, in via Valle Venosta 4, alla presenza di Giordano Ferrarese, presidente provinciale di Fipe, e di Rudy Collini, presidente di Uniascom Confcommercio provincia di Varese e di Ascom Busto Arsizio e Medio Olona. Hanno preso parte alla consegna anche i presidenti delle Ascom territoriali: Antonio Besacchi (Varese); Renato Chiodi (Gallarate e Malpensa); Andrea Busnelli (Saronno); Franco Vitella (Luino). Insieme a loro, il segretario generale di Uniascom Lino Gallina, il presidente provinciale di Federcarni Stefano Limuti e il presidente dell’Associazione cuochi varesini Damiano Simbula.

Nelle scuole del Varesotto

Parte del ricavato dell’ultima edizione di Sorriso di Stelle, la manifestazione enogastronomica e solidale promossa da Uniascom e Fipe Varese, è stato destinato per sostenere il progetto di sensibilizzazione all’interno degli istituti di scuola superiore della provincia. Il percorso prenderà il via dal Liceo Cairoli di Varese e sarà condotto dagli specialisti di Jonas, centro di riferimento nella cura e nella prevenzione dei disturbi alimentari. La formazione proseguirà in altri istituti scolastici di Gallarate, Busto Arsizio, Saronno e Luino.

L’iniziativa ha un duplice obiettivo: da un lato, fornire ai docenti strumenti per riconoscere i segnali di disagio tra gli studenti e intervenire con consapevolezza; dall’altro, sensibilizzare direttamente i ragazzi su un problema che, negli ultimi anni, ha registrato un aumento preoccupante, soprattutto tra gli adolescenti.

Oltre il sostegno economico

«La ristorazione è cultura e attenzione alla persona», ha sottolineato Giordano Ferrarese, presidente di Fipe Varese. «Con questa donazione vogliamo fare la nostra parte nella lotta contro i disturbi alimentari, portando il nostro contributo direttamente nelle scuole e supportando un progetto che può davvero fare la differenza».

Un impegno ribadito anche da Rudy Collini, presidente di: «Il valore di Sorriso di Stelle va oltre la raccolta fondi: è un evento che ogni anno unisce ristoratori, imprenditori e cittadini in un’unica grande missione di solidarietà. Con questa donazione, vogliamo dare un aiuto concreto ai giovani e alle loro famiglie, perché nessuno si senta solo di fronte a queste problematiche».

Il segretario generale di Uniascom Lino Gallina ha ribadito l’importanza di questo legame con il territorio: «Sorriso di Stelle dimostra che il nostro settore non è solo economia e commercio, ma anche attenzione alle persone. La nostra categoria è fatta di uomini e donne che vogliono essere parte attiva della società».

Le Farfalle Lilla: aiutare, informare, sostenere, fare rete L’associazione Le Farfalle Lilla è nata dalla volontà di u gruppo di genitori che hanno vissuto sulla propria pelle il dramma dei disturbi del comportamento alimentare nei figli.

Il loro obiettivo è rompere il silenzio su queste patologie, ancora oggi sottovalutate e spesso diagnosticate troppo tardi.

Attraverso sportelli di ascolto, incontri di sensibilizzazione e progetti nelle scuole, l’associazione lavora per fornire informazioni e supporto alle famiglie, offrendo loro strumenti concreti per affrontare un percorso spesso lungo e difficile. Il progetto finanziato da Sorriso di Stelle rientra proprio in questa missione: creare maggiore consapevolezza e dare strumenti a chi si trova a contatto con i ragazzi, insegnanti in primis.

«A nome della presidente Tatiana Ianniello ringraziamo di cuore Confcommercio e Fipe per l’attenzione, la vicinanza e per il coinvolgimento», hanno spiegato Stefano Zaninelli e Veronica Mattioni, rispettivamente vicepresidente e consigliere delle Farfalle Lilla, delegati al progetto scuole. «Il rapporto di collaborazione che abbiamo creato va oltre il contributo economico che utilizzeremo per entrare nelle scuole superiori del Varesotto: per noi avere all’interno della nostra famiglia anche Confcommercio significa portare ovunque il messaggio che accompagna l’impegno di tante persone. Per essere ascoltati, per incidere veramente in una società che ancora stenta a riconoscere come malattia i disturbi alimentari, è necessario fare rete. Una rete che in occasione del Sorriso di Stelle abbiamo ulteriormente allargato».

Una tradizione di solidarietà

Dal suo esordio, Sorriso di Stelle è stato molto più di un evento enogastronomico: è diventato un vero e proprio simbolo di solidarietà per la provincia di Varese. Negli anni, la manifestazione ha raccolto e devoluto migliaia di euro a sostegno di realtà locali che operano in diversi ambiti del sociale.

Oltre alle Farfalle Lilla, nelle passate edizioni hanno beneficiato dei fondi raccolti: gli anni scorsi con i ricavati della manifestazione “Sorriso di Stelle” abbiamo supportato le associazioni “Costa Sorriso Onlus”, “Giacomo Ascoli”, “Kiwanis” e “Tincontro”.

L’elenco delle associazioni sostenute racconta l’impegno di Uniascom e Fipe Varese nel restituire valore al territorio e alle sue realtà più fragili.

La consegna dell’assegno da 4.000 euro a Le Farfalle Lilla rappresenta un altro passo in avanti nel cammino di Sorriso di Stelle, che ogni anno unisce imprenditori, ristoratori e cittadini in un evento che fa del buon cibo un veicolo di solidarietà.

Rudy Collini ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Questa donazione non è un punto di arrivo, ma di partenza. Continueremo a sostenere chi ne ha bisogno, perché il vero successo di un evento si misura non solo dai numeri, ma dall’impatto positivo che riesce a generare nella comunità».

L’impegno di Uniascom e Fipe Varese non si ferma qui: «La prossima edizione di Sorriso di Stelle», annuncia infatti Giordano Ferrarese, «è già in cantiere, con l’obiettivo di raccogliere nuovi fondi da devolvere ad una associazione che opera sul territorio con progetti mirati che si rivolgono a bambini o adolescenti. Il punto di forza sarà ancora una volta la fondamentale collaborazione con tutti gli attori enogastronomici del territorio (Associazione cuochi varesini, Federcarni, Associazione panificatori, Associazione pasticceri), sempre presenti come le stelle in cielo e disponibili nel donare sorrisi».