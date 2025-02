In auto Varese con la coca: arrestato dalle Volanti un “cavallo” dello spaccio

Arrestato nella giornata di ieri (5 febbraio) per avere con sé della droga: l’uomo, straniero, è finito di fronte al giudice di Varese per il possesso di droga mentre si trovava a bordo di una jeep Compass con targa svizzera.

Alla domanda del giudice Rossana Basile circa la sua dimora e la sua professione l’uomo non ha risposto al magistrato. Classe 1997, di origini albanesi, l’arrestato ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. La pm Giulia Grillo ha chiesto la convalida dell’arresto e ha convenuto col difensore Massimiliano Carnelli un patteggiamento per 8 mesi di reclusione e mille euro di multa con pena sospesa.

Nessuna misura cautelare è stata adottata e l’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Il blitz delle Volanti è scattato nel primo pomeriggio, intorno alle 14 a San Fermo, in un parcheggio dove gli agenti hanno notato la jeep con all’interno una persona. Al controllo l’uomo non ha saputo spiegare cosa ci facesse in quel posto e gli agenti hanno trovato la cocaina e 80 euro in contanti. È probabile che l’arrestato, nel giro del piccolo spaccio, stesse attendendo un cliente a aspettasse il momento giusto per eseguire una consegna. La droga trovata era contenuta in piccoli involucri di cellophane e già divisa in dosi. All’uomo sono stati sequestrati anche alcuni telefoni.