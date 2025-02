In macchina a zig zag, etilometro e ubriachi alla guida: patenti saltate a Como

La Polizia di Stato di Como, nella notte appena trascorsa, ha denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e ubriachezza molesta un 38enne ucraino residente in città e sanzionato per guida in stato di ebbrezza alcolica, un 36enne dominicano residente a Lora (CO). L’intensificazione del controllo del territorio in questo caso posto essere dalle volanti della Polizia di Stato, è sempre uno degli argomenti affrontati nelle Riunioni Tecniche di Coordinamento che puntualmente si svolgono in Prefettura a Como e che il Questore di Como Marco Calì declina operativamente.

E’ appunto il capillare e costante impegno dei poliziotti delle volanti che nella notte appena trascorsa hanno permesso di togliere dalla circolazione due soggetti in stato di alterazione alcolica e che avrebbero potenzialmente potuto arrecare danni seri alla sicurezza. Il primo intervento riguarda il comportamento molesto di un 38enne ucraino che, vagando per i locali tra via Tommaso Grossi e viale Lecco, arrecava non poco caos tra gli avventori. I poliziotti una volta raggiunto hanno ricevuto dall’uomo un’accoglienza violenta e oltraggiosa, con tanto di spintoni e parolacce e tanto è inoltre bastato per portarlo in Questura e denunciarlo in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e ubriachezza molesta.

Qualche ora dopo, una volante transitando in zona Porta Torre ha notato la guida a zig-zag di una Renault che veniva prontamente fermata e controllata degli occupanti. Alla guida, in evidente stato di ebbrezza alcolica, vi era il 36enne dominicano il quale, sottoposto all’esame dell’etilometro da parte della Polizia Stradale di Como, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,5 grammi per litro. Ulteriori accertamenti hanno riguardato l’auto in uso all’uomo, risultata avere un fermo amministrativo e pertanto non poteva essere utilizzata. Sanzionato dalla stradale quindi per la guida in stato di ebbrezza e per aver utilizzato l’auto.