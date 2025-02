Kastritis al lavoro con la Openjobmetis: primo allenamento al Campus

Atterrato giovedì sera, Ioannis Kastritis non ha perso tempo. Il nuovo allenatore della Openjobmetis ha diretto oggi – venerdì 14 febbraio – intorno all’ora di pranzo il primo allenamento in biancorosso, come di consueto sul “campo 2” del Centro Campus, quello completamente dedicato alla prima squadra della Pallacanestro Varese.

Galleria fotografica Openjobmetis, il primo allenamento di Ioannis Kastritis 4 di 8

Affiancato dagli assistenti Marco Legovich e Federico Renzetti, il tecnico ex Aris ha potuto lavorare con i giocatori a disposizione: al gruppo mancano ancora alcuni americani (Nino Johnson, Keifer Sykes e Desonta Bradford) che rientreranno a Varese nelle prossime ore, come concordato con la società.

In campo invece il veterano Alex Tyus, appena tornato, e i due convocati in nazionale, Matteo Librizzi e Kao Akboundu-Ehiogu che raggiungeranno i rispettivi ritiri di Italia e Nigeria nei prossimi giorni per poi eventualmente partecipare alle partite di qualificazione a Eurobasket e Afrobasket 2025.

Kastritis ha condotto un allenamento descritto come “piuttosto intenso”, e facendosi sentire a livello di “voce”. Il coach sta anche ridisegnando il calendario dei prossimi giorni e dovrebbe fare brevemente ritorno in Grecia con un viaggio-lampo per recuperare i propri effetti personali. Giovedì infatti l’ex allenatore dell’Aris si è mosso rapidamente in direzione Italia tanto da firmare il contratto direttamente a Varese. Il primo appuntamento pubblico sarà lunedì, con la classica conferenza stampa di presentazione.