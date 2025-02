Il c.t. Pozzecco chiama Matteo Librizzi in nazionale

In uno dei momenti più pesanti della stagione in casa Openjobmetis (dove per la prima volta Herman Mandole è messo in forte discussione da parte della società) arriva una notizia positiva e dalle tonalità azzurre.

Il commissario tecnico della Nazionale, ovvero Gianmarco Pozzecco, ha convocato il capitano biancorosso Matteo Librizzi nel gruppo che affronterà le due partite di qualificazione agli Europei 2025. La prima il 20 febbraio a Istanbul con la Turchia, la seconda il 23 febbraio a Reggio Calabria contro l’Ungheria.

L’Italia si è già garantita la qualificazione ma vuole chiudere in bellezza il girone soprattutto pensando al ritorno dopo molti anni al PalaPentimele, uno degli impianti più storici del Sud e di tutta Italia. Il Poz ha stilato una lista di 20 giocatori tra cui, appunto, Librizzi che è un esordiente a livello senior mentre aveva già vestito la maglia azzurra agli Europei U20 (nel 2022) e nella Sperimentale.

Nel corso del ritiro Librizzi (che se dovesse giocare vestirà la maglia numero 37) ritroverà ben tre ex compagni di Varese: Nico Mannion, Davide Moretti e Guglielmo Caruso. In questa occasione invece non è stato convocato Davide Alviti che aveva fatto parte del gruppo azzurro per le partite dello scorso novembre.