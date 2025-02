Mandole stavolta è in discussione: Varese cambierà strada?

La quarta sconfitta – netta – consecutiva potrebbe davvero costare il posto a Herman Mandole. L’allenatore argentino fino a oggi era stato saldamente al comando, mai messo in discussione da Luis Scola e dalla Pallacanestro Varese ma l’ennesimo rovescio (contro Trento) e il senso di impotenza e di scollamento mostrati dalla Openjobmetis avrebbero fatto cambiare il vento.

Segnali ufficiali non ce ne sono, ma i rumors che provengono da Masnago parlano di movimenti in corso per trovare una soluzione. E se si deciderà di cambiare, lo si farà nel giro di un giorno o due: la squadra tornerà in palestra giovedì per via della pausa già ampiamente prevista visto che la prossima partita sarà a inizio marzo (a Trapani).

Se davvero si andasse in direzione dell’esonero, sono due gli scenari possibili: il primo interno, con Marco Legovich che potrebbe “scalare” di un gradino e divenire capo allenatore. Soluzione questa a basso costo (ricordiamo che il club ha già a libro paga Tom Bialaszewski…) e a “tempo zero” perché il tecnico triestino conosce ambiente, giocatori e meccanismi.

Pare però più probabile che la società stia guardando al mercato allenatori a più ampio raggio, e considerando le scelte precedenti fatte da Scola questo può significare sondaggi sul panorama internazionale come avvenne nel gennaio 2022 quando arrivò Johan Roijakkers.

Dopo la partita con Trento – lo diciamo per cronaca, non è per forza fatto significativo – Mandole ha atteso a lungo prima di presentarsi in sala stampa tanto da sollevare qualche dubbio tra i presenti (anche dal lato società…) sul fatto che sarebbe davvero intervenuto. Poi però il coach argentino è arrivato accompagnato dagli assistenti Legovich e Renzetti, anche se la sua disamina è apparsa piuttosto scollata dalla realtà (non per la prima volta, ma transeat…). Ora vedremo se quelle saranno state le sue ultime parole in biancorosso o meno.