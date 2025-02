Mandole: “Giocato male, capisco i fischi dei tifosi”

MANDOLE (arrivato in sala stampa in notevole ritardo) – Trento ha fatto meglio di noi, complimenti a loro. Noi abbiamo fatto tanti errori, ma abbiamo giocato, ci abbiamo provato, abbiamo lottato. Non è sufficiente, ma penso che se continuiamo a giocare così possiamo uscire da questo momento. Dobbiamo trovare il modo per mettere i giocatori in campo nella migliore forma possibile.

Galleria fotografica Openjobmetis Varese – Dolomiti Energia Trentino 4 di 77

MANDOLE 2 – Dobbiamo stare uniti, rimettere energia e cercare di giocare per ricominciare a vincere le partite. Sykes lo aspettiamo, non sta facendo bene, lo sappiamo noi e lo sa lui. Dopo stasera serve più energia da lui, come da altri. Siamo sul mercato, lo siamo sempre stati, ma non cambiamo per cambiare. Penseremo e studieremo se ci saranno occasioni per dare un impatto positivo alla squadra.

MANDOLE 3 – Trento è prima in classifica, hanno giocato bene. Noi abbiamo lottato, ma non abbiamo giocato bene, dobbiamo tornare a giocare come tre settimane fa. La squadra sente che c’è un clima poco positivo, i fischi, l’ambiente: questo fa giocare male, noi dobbiamo riuscire a tenerli fuori da questa negatività e l’unico modo per farlo è giocare bene e lottare. Li capisco i fischi.

GALBIATI (coach di Trento ed ex della partita) – Buona partita per noi, anche dopo una settimana non facile dopo Istanbul e dopo diverse vicissitudini. Siamo stati solidi, non abbiamo mai fatto accendere Libro e Kao, siamo stati bravi in difesa. Escluso il primo quarto siamo stati bravi. Spiace vedere Varese così, io qui sono stato da Dio, umanamente mi spiace, ho legato con tante persone, staff e tifosi, gli applausi pre partita mi hanno commosso. Spero che il pubblico non lasci la squadra, oggi vedere la curva uscire prima mi è dispiaciuto. Consigli non ne ho da dare, spero che la Pallacanestro Varese e la sua storia dia la forza per salvarsi.

GALBIATI 2 – Com’è arrivare da primi alla Coppa Italia? C’era frizzantezza prima che si facesse male Bayehe, ora spero di ritrovarla in fretta per arrivare nelle migliori condizioni possibili. Siamo un bel gruppo, molto legato. Può succedere di tutto, ma è una coppa molto strana. A livello di morale ci arriviamo carichi.