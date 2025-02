La verità e la giustizia: al cineforum di Gallarate il film “Il giurato numero 2”

Il cineforum delle Arti di Gallarate propone, giovedì 6 febbraio, il film “Giurato numero 2”.

La pellicola racconta la storia di Justin Kemp (Nicholas Hoult), un padre di famiglia che presta servizio come giurato durante un processo per omicidio. Nel corso dell’udienza, però, Kemp si rende conto che è stato lui a uccidere la vittima, investita da un’auto in corsa. L’uomo si ritroverà così alle prese con un dilemma morale. Nel cast del film troviamo anche Toni Collette, Zoey Deutch e J.K. Simmons.

Novantaquattrenne di straordinaria lucidità, Clint Eastwood mette sullo schermo un cinema tanto più limpido e cristallino, tanto più diretto e evidente, quanto più opache, contorte e ambigue sono le posizioni di tutti i personaggi che popolano le inquadrature. Quindi vedere, e quindi comprendere, e quindi arrivare il più possibile vicino a quella che è una verità oggettiva e esistente, è un compito arduo.

La giustizia è bendata, ma bendati – come Eastwood ci racconta fin dalla primissima immagine del film – siamo un po’ tutti: da noi stessi, da qualcun altro, da qualche convenienza. Perché voltare lo sguardo (che è poi il peccato originale del personaggio di Justin), scegliere di non vedere, è la cosa più facile. E quindi la più sbagliata.

Come al solito il film – dalla durata di 114 minuti – è in doppia proiezione: pomeridiana e serale.Alle ore 15:00 introdotto dalla prof.ssa Cristina Boracchi, mentre la proiezione delle 21:00 è introdotta e commentata da Gabriele Lingiardi.