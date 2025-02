“Lo scioglimento dell’Unione Lonate-Ferno è stato un danno per Lonate”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Udc Lonate Pozzolo

LO SCIOGLIMENTO UNILATERALE DELL’UNIONE LONATE P-FERNO

UN DANNO PER LONATE POZZOLO.

In occasione della cerimonia del passaggio di testimone al nuovo comandante della polizia locale di Ferno avvenuta il 31 Gennaio, l’amministrazione comunale Fernese ha reso noto che il 95% delle multe dell’anno 2024 provengono da Malpensa, il restante 5% è legato alle infrazioni compiute a Ferno.

La notizia non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma era ben noto a tutti che lo scioglimento dell’unione dei comuni tra Lonate e Ferno avrebbe penalizzato esclusivamente il comune di Lonate Pozzolo il quale usufruiva di una parte delle sanzioni.

Il fatto ancor più grave è che lo scioglimento è avvenuto unilateralmente dall’amministrazione Rosa e fortemente sostenuta dall’allora assessore al bilancio Angelo Ferrario; ovviamente con l’appoggio dell’intera maggioranza.

Come non dimenticare l’ex sindaco Nadia Rosa quando sosteneva che i vantaggi li avrebbe avuti Lonate Pozzolo, soprattutto per quanto riguarda la presenza sul territorio dei nostri agenti.

La decisione ha avuto con effetto immediato lo “sguinzagliamento” degli agenti di polizia locale a caccia di sanzioni sul territorio.

Insomma, i soldi persi andavano recuperati…

Risultato: minori entrate nel bilancio comunale, perennemente in affanno, minor peso politico del nostro comune nel rapportarsi con gli altri comuni del CUV e rapporti con il comune di Ferno ridotto ai minimi termini.

In conclusione, riteniamo che l’attuale amministrazione comunale

dovrebbe fare le dovute valutazioni del caso e verificare con le autorità competenti se la decisione presa dalla precedente amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nadia Rosa, possa configurarsi come ” danno economico” al comune di Lonate Pozzolo.

UDC Lonate Pozzolo