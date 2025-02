Momento magico per Lischetti: 10 gol in campionato e doppietta in Rappresentativa

(Foto Facebook – Lega Nazionale Dilettanti)

Una delle sorprese più belle della stagione di Serie D per la provincia di Varese arriva da fuori il territorio provinciale. Lorenzo Lischetti, attaccante classe 2006 del Gozzano, sta vivendo un momento molto positivo, sia con il club sia con la Rappresentativa di Serie D, con la quale nel mese di marzo dovrebbe partecipare al celebre “Torneo di Viareggio”.

Il Gozzano ha deciso di puntare su di lui nell’estate del 2024 prelevandolo dal Borgomanero, in Eccellenza, e dopo un inizio timido, tutte le qualità del bomber che è passato dalla Varesina sono uscite a cavallo del nuovo anno. La squadra rossoblù, sotto la guida di Manuel Lunardon, ha iniziato a inanellare risultati positivi passando dalla zona salvezza ai playoff (attualmente è quinta pari merito con il Ligorna a 47 punti) e questo anche grazie ai gol di Lollo Lischetti, che con la rete di domenica scorsa al Chisola ha raggiunto la doppia cifra in campionato.

Ad accorgersi di lui e delle sue prestazioni è stato anche il selezionatore della Rappresentativa di Serie D, Giuliano Giannichedda, che ha puntato forte sull’attaccante varesotto e che sta ottenendo ottime risposte nelle amichevoli affrontate finora. Dopo una buona prestazione lo scorso 23 gennaio contro l’Inter Under 18, il bomber del Gozzano ha siglato una bella doppietta nell’amichevole giocata mercoledì 26 febbraio in casa dell’Atalanta Under 20.

Un momento magico per l’attaccante che con la sua forza fisica, la cattiveria agonistica e tanto impegno sta dimostrando di essere una punta di primo piano per la Serie D e di poter avere un bel futuro davanti a sé.