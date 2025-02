Ottenere il massimo dall’allenamento quotidiano: 4 consigli utili

Praticare attività fisica fa bene al corpo e alla mente. I vantaggi apportati da un allenamento costante sono numerosi e includono, tra gli altri, il miglioramento dell’umore, la perdita del peso in eccesso, l’aumento della massa muscolare e la prevenzione di svariate patologie.

Sebbene i benefici siano, bene o male, sempre presenti, esistono metodi, strumenti e strategie che possono aiutare ad accrescerli ulteriormente. Dal capire come fare workout in modo efficace sfruttando le app di fitness e facendo affidamento su allenatori esperti fino al decidere che cosa portare in tavola, ecco alcuni consigli utili per ottenere il massimo dagli allenamenti quotidiani.

Fatti seguire da un allenatore esperto

Decidere quali esercizi praticare durante l’allenamento quotidiano non è scontato come potrebbe sembrare a un neofita. La scelta deve tenere conto di aspetti come la preparazione fisica, gli obiettivi, lo stato di salute e il tempo che si ha a disposizione.

Per non commettere errori ed evitare di cimentarsi in attività troppo intense o non adatte agli obiettivi che si vogliono raggiungere, è sempre preferibile fare affidamento su un allenatore. Grazie alle sue competenze e alla sua preparazione, questo professionista è in grado di definire un piano di allenamento in linea con le capacità e aspettative del cliente, nonché, all’occorrenza, di modificarlo per allinearlo ai progressi fatti e ai nuovi obiettivi.

Sfrutta le app di fitness

La tecnologia, sempre più presente nelle nostre vite, offre oggi interessanti strumenti che possono aiutarci a migliorare le nostre prestazioni fisiche e sportive. Tra questi rientrano le app di fitness, installabili sullo smartphone e ideali non solo per poter contare su un monitoraggio continuo dei parametri, delle performance e dei progressi, ma anche per poter ottenere programmi di allenamento personalizzati, piani nutrizionali su misura, servizi di health coaching tarati sulle proprie necessità e molto altro.

Tutte le funzioni e gli eventuali servizi aggiuntivi offerti da queste app permettono di ottenere sempre di più dal workout.

Monitora le prestazioni con i dispositivi indossabili

I dispositivi indossabili sono strumenti tecnologici irrinunciabili per chi desidera migliorare le proprie performance durante gli allenamenti in quanto, grazie alla presenza di sofisticati sensori e alla possibilità di connetterli con le app di fitness, permettono di rilevare in tempo reale parametri vitali come il battito cardiaco e i livelli di ossigeno nel sangue, nonché di monitorare aspetti come le calorie bruciate, i passi effettuati, i chilometri percorsi, la velocità media sostenuta durante la corsa o la camminata e molto altro.

Segui l’alimentazione corretta

Per ottenere i massimi benefici dall’allenamento quotidiano è indispensabile abbinare a esso un’alimentazione sana e bilanciata, la quale sia in grado di fornire all’organismo tutti i nutrienti necessari per produrre energia, rinforzare e riparare i muscoli, aiutare a ridurre la massa grassa.

Non solo la scelta degli alimenti, ma anche il quando assumerli è importante. In particolare, non bisognerebbe mai rinunciare a consumare uno spuntino sano, ricco di proteine e carboidrati, sia prima di iniziare l’allenamento, per fornire la giusta energia al corpo, sia al termine del workout, per favorire la ripresa.