“Quello che le donne non dicono”: tre laboratori per proseguire il dialogo con Al Borde

Dopo il grande successo dello spettacolo “Quello che le donne non dicono”, che ha emozionato il pubblico di Materia registrando il tutto esaurito, la compagnia teatrale Al Borde prosegue il suo percorso di riflessione e condivisione con tre “elaboratori” tematici.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 14 febbraio alle 17:30, sempre a Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno.

Si tratta di un laboratorio interattivo, incentrato sul confronto e sull’ascolto, supervisionato da una psicoterapeuta del gruppo Cart Onlus. L’incontro offrirà ai partecipanti uno spazio di condivisione protetta, in cui far emergere il “non detto” e dare voce a emozioni e pensieri che spesso restano inespressi.

L’iniziativa si inserisce nel solco dello spettacolo che ha dato il via al progetto, approfondendo in maniera più intima e partecipativa alcune delle tematiche emerse sul palco. L’obiettivo è creare un luogo sicuro e accogliente in cui poter esprimersi liberamente, favorendo il dialogo e la comprensione reciproca.

I prossimi appuntamenti

Dopo l’incontro del 14 febbraio, seguiranno altri due elaboratori tematici, i cui dettagli verranno comunicati nelle prossime settimane.