Sabato 1 marzo Palazzo Pirelli si illuminerà di giallo per il mese della prevenzione della trombosi

«Sabato 1 marzo illumineremo di giallo Palazzo Pirelli per lanciare un messaggio forte e chiaro: la prevenzione è fondamentale per vincere la trombosi! I programmi di screening e le campagne di informazione sono strategici per prevenire una patologia strettamente collegata agli stili di vita. Bisogna aumentare la consapevolezza che la prevenzione è fondamentale per salvare vite e garantire una qualità di vita migliore: dobbiamo mettere in campo ogni azione per informare e curare prima che sia troppo tardi». Lo sottolinea la Presidente della Commissione regionale Sanità Patrizia Baffi, che dalla Panchina Gialla collocata nel foyer di Palazzo Pirelli invita tutti i cittadini ad aderire ai programmi di screening e alle iniziative di prevenzione programmate nel mese di marzo.

«Il colore giallo della panchina posizionata in questi giorni a Palazzo Pirelli vuole rappresentare la luce, il calore e la gioia della rinascita » ha spiegato l’ideatrice dell’iniziativa Federica Fedele, una paziente sopravvissuta a una tromboembolia polmonare bilaterale, fondatrice e presidente dell’associazione che porta il suo nome.

Chi si accomoda sulla panchina gialla del Pirellone, potrà informarsi su come prevenire la trombosi, conoscerne le cure e documentarsi attraverso video e storie di chi ha vissuto la malattia: collegandosi con il telefonino e inquadrando il QR code posizionato sulla panchina, sarà possibile entrare in una pagina dedicata alla patologia, leggere consigli per prevenire le malattie vascolari e scoprire anticipazioni sulla programmazione di marzo, mese dedicato appunto agli screening gratuiti per prevenire la trombosi.