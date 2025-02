Stefano Angei sul futuro della Fondazione Molina: “Il sindaco nomini subito il nuovo presidente”

«La Fondazione Molina, una delle realtà più importanti di Varese, deve rimanere il gioiello della città» così Stefano Angei, Vicecapogruppo della Lega in consiglio Comunale, dopo le improvvise dimissioni del Dott. Castelletti, dalla carica di Presidente.

« Urge che il Sindaco provveda a nominare un suo sostituto, sperando che egli possa proseguire sul percorso tracciato – ha proseguito – Il Molina è un patrimonio per i Varesini e non solo, deve essere gestito e custodito con sapienza e passione. Non può certo essere relegato a una questione di secondaria importanza, ricordando che ad oggi è sprovvisto della figura del Presidente e che l’attuale Direttore Generale è in scadenza nel mese di febbraio. Bisogna evitare che questa situazione si protragga a lungo. Propongo una commissione permanente Bipartisan sul Molina, anche a fronte di alcune confidenze che mi sono state fatte da alcuni esponenti della Maggioranza, anche loro preoccupati per la situazione del Molina. Il Sindaco avvii subito un dialogo con tutto il Consiglio e si inizi subito a lavorare tutti nella stessa direzione, ovvero a Favore del Molina».