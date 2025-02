Torna il bando in memoria del prof Aldo Sassi, “Opportunità per Giovani Laureati in Scienze Motorie”

Camera di Commercio di Varese, attraverso il progetto Varese Sport Commission, e Mapei Sport comunicano l’apertura del bando per l’assegnazione dell’Assegno di Ricerca “Aldo Sassi” per l’anno 2025.

«L’iniziativa – si legge nel comunicato -, dedicata alla memoria del Professor Sassi, rappresenta un’importante opportunità per neolaureati in scienze motorie, quest’anno in particolare, per coloro che sono interessati alla ricerca nell’ambito della fisiologia dell’esercizio applicata allo sci alpino.

L’assegno di ricerca, del valore di 10.000,00 euro (al lordo delle ritenute fiscali di legge), sarà conferito al candidato che, in base al curriculum e a un colloquio di selezione, dimostrerà di possedere le competenze necessarie per lo svolgimento del progetto di ricerca. L’argomento di studio previsto per l’edizione 2025 riguarderà “Allenamento in pista e fatica muscolare nello sci alpino” e sarà sviluppato presso la Sport Service Mapei s.r.l. di Olgiate Olona. Possono candidarsi i laureati in scienze motorie che abbiano conseguito il titolo da non oltre 18 mesi alla data del 3 marzo 2025. Il progetto di ricerca dovrà essere completato entro un anno dall’attribuzione dell’assegno.

Le candidature devono essere presentate dal 3 marzo al 30 maggio 2025. Gli interessati dovranno inviare la domanda, corredata dalla documentazione richiesta, tramite PEC o email ordinaria.