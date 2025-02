Traffico in tilt nel centro di Azzate per un incidente e una ragazza investita

Traffico in tilt lungo la provinciale che attraversa il centro di Azzate a causa di alcuni incidenti stradali che si vi si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 febbraio.

Secondo quanto è possibile ricostruire un primo sinistro avrebbe complicato la circolazione stradale intorno all’ora di pranzo provocando code e traffico deviato in alcuni punti. Un secondo episodio si sarebbe poi verificato intorno alle 15.20 lungo la via Piave, all’altezza della rotonda con via Colli, quando una donna di 29 anni è stata colpita da un’auto e soccorso da un’ambulanza.

Si segnalano code sia da Buguggiate che lungo la via per Brunello.