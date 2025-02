Tutto in una settimana: nuvole, pioggia e neve a 1.500, ma poi torna il sole anche a Varese

«Una perturbazione atlantica avanza dalla Francia e porterà domani (martedì) alcune piogge sul N-Italia. Si sposterà in seguito sul Tirreno con formazione di un vortice depressionario che richiamerà venti più secchi da Nord con graduale miglioramento a partire dal Piemonte. Le temperature restano al di sopra della norma stagionale»: questa è la fotografia del Centro geofisico prealpino per il meteo della settimana.

Dunque lunedì «in parte soleggiato su Alpi e Prealpi con presenza nubi basse o nebbie sulla pianura solo in parziale dissoluzione. Dal pomeriggio velature via via più spesse e cielo ovunque nuvoloso in serata. Asciutto. Temperature oltre la norma stagionale»

Martedì «giornata grigia con cielo coperto e piogge sparse, più frequenti dalla tarda mattinata e fino a sera. Foschia, cime alpine e prealpine nelle nubi. Neve in montagna oltre 1500 m».

Mercoledì «schiarite su Piemonte, Varesotto e Lario. Altrove nuvoloso e ancora qualche pioggia. Limite neve oltre 1500 m. Ventoso da Nord in montagna».

La tendenza per i giorni a seguire: giovedì 27 abbastanza soleggiato. Massime 12/14°C. Venerdì 28: ancora soleggiato al mattino, via via nuvoloso nel pomeriggio. Forse sabato qualche pioggia.