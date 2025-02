Appuntamento per mercoledì 5 febbraio In Biblioteca Comunale ore 20:30. L’incontro aperto a tutti gli Ispresi che vogliono divertirsi

Il Comitato Rione Case Nuove organizza un incontro per organizzare il Carnevale. L’appuntamento è per mercoledì 5 febbraio alla Biblioteca Comunale alle ore 20:30.

“L’incontro aperto a tutti gli Ispresi che vogliono divertirsi con noi. Non mancare ti Aspettiamo”