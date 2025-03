A Tradate e Abbiate i negozi “fioriranno” per mostrare ai più piccoli le varietà del territorio

Da sabato 15 marzo, le vie dei centri storici di Tradate ed Abbiate saranno animate da un inconsueto evento: quaranta diverse attività commerciali e di servizio addobberanno la propria vetrina ispirandosi alla flora spontanea che cresce nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

Per l’occasione, i più piccoli saranno invitati a seguire questo percorso lungo le strade della propria città, imparando ad orientarsi e a conoscerla, alla scoperta, come in una vera e propria “caccia al tesoro botanica”, dei fiori e delle piante che caratterizzano il nostro territorio. Ad ogni “tappa” trovata, corrispondente ad un’attività, otterranno una coloratissima scheda didattica: solo i più determinati riusciranno ad ottenerle tutte, costruendo pian piano un personale taccuino botanico!

L‘idea è nata da un gruppo di commercianti cittadini ed è stata immediatamente accolta con favore dall’Associazione DUC Tradate e dal Comune: entrambe le realtà si sono attivamente spesa al fine della miglior riuscita della manifestazione che, si spera, coinvolgerà un gran numero di “giovani aspiranti botanici” e le loro famiglie.

Il desiderio condiviso da tutti i protagonisti dell’iniziativa è quello di rivitalizzare i centri storici cittadini, portando le persone a riscoprire e vivere gli spazi pubblici come la rinnovata piazza Mazzini e, al contempo, valorizzare il piccolo commercio di vicinato, oggi in sofferenza, in quanto elemento fondamentale per la città e parte vitale del territorio. Il commercio ed i servizi, sostiene Giuseppe Bascialla, Sindaco di Tradate e Presidente dell’Associazione DUC, sono importanti per il mantenimento di un buon livello qualitativo della vita dei cittadini e non solo: la città va pensata come un insieme di apparati che collaborano tra loro in modo da garantirne la salute complessiva.

Grande apprezzamento per l’iniziativa è stata espressa anche da Mario Clerici, Presidente del Parco Pineta, il quale ha sottolineato come questo tipo di sinergie possano condurre ad una maggior conoscenza e ad un conseguente rispetto del contesto naturalistico locale.

Da sabato 15 marzo, quindi, Tradate darà il Benvenuto alla Primavera coinvolgendo i più piccoli in una divertente sfida per le sue coloratissime vie. In caso di maltempo, l’;evento avrà comunque luogo e si protrarrà per tutta la settimana successiva, fino all’esaurimento delle schede botaniche disponibili nei negozi.

Nella giornata di sabato 15 marzo, inoltre, anche grazie alla concomitanza dei Varese Fashion days, alcune attività cittadine ospiteranno eventi, presentazioni e laboratori didattici gratuiti.

Per essere informati di tutte le iniziative e per eventuali iscrizioni, si consiglia di consultare la pagina facebook: Vivere Tradate.