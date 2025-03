Addio a Robert Fliri, ispiratore delle FiveFingers: morto in un incidente in montagna

Ha perso la vita proprio nel contesto che più amava. Robert Fliri, 48 anni, designer e considerato inventore delle celebri FiveFingers, è morto martedì 4 marzo in un tragico incidente in montagna.

Fliri, originario di Naturno e residente a Gargazzone, è precipitato per circa 300 metri lungo una delle creste della Punta di Oberettes, in Alta Val Venosta. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.40 del mattino, mentre stava attraversando un punto molto ripido a 3.400 metri di altezza. Due scialpinisti, che lo avevano incrociato poco prima, hanno lanciato immediatamente l’allarme, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Il forte vento ha reso impossibile l’intervento tempestivo dell’elicottero Pelikan 3 e degli operatori del Soccorso Alpino di Malles. Fliri è morto a causa dei traumi riportati nella caduta.

Il suo nome resterà legato per sempre alla rivoluzione delle FiveFingers, le scarpe minimaliste che replicano la sensazione di camminare a piedi nudi, progettate per offrire libertà di movimento e connessione con la natura.

La sua intuizione, nata alla fine degli anni ’90, ha trovato la sua realizzazione grazie alla collaborazione con Vibram, azienda con sede a Albizzate, in provincia di Varese. Grazie al suo design innovativo, le FiveFingers hanno conquistato negli anni un pubblico sempre più ampio, spaziando dall’outdoor fino alla moda urbana.