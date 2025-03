Affitto a Milano: le differenze rispetto a Varese e come trovare la soluzione ideale

Milano vs Varese: come cambia il mercato degli affitti

Quando si valuta la possibilità di trasferirsi in Lombardia, una delle scelte più comuni è tra Milano e Varese.

Milano è il cuore economico d’Italia, con un mercato immobiliare frenetico e affitti elevati, mentre Varese offre un ambiente più tranquillo e un costo della vita inferiore.

Chi cerca un affitto a Milano deve essere consapevole delle dinamiche della città, che si distingue per un’elevata richiesta di immobili e per prezzi spesso fuori portata, soprattutto nelle zone centrali.

D’altro canto, Varese offre soluzioni più accessibili, con il vantaggio di essere ben collegata a Milano grazie al trasporto ferroviario e autostradale.

Se stai cercando casa in affitto e sei indeciso tra Milano e Varese, è fondamentale valutare le diverse opzioni disponibili e le caratteristiche di entrambe le città per trovare la soluzione migliore in base alle proprie esigenze.

Affitto a Milano o a Varese? Le principali differenze

Prima di prendere una decisione, è importante confrontare i due mercati immobiliari per capire quale città offre le condizioni più adatte al proprio stile di vita:

Caratteristica Milano Varese Costo medio affitto Alto, soprattutto nelle zone centrali (1.300-2.500€/mese per un bilocale) Più basso rispetto a Milano (700-1.200€/mese per un bilocale) Domanda di affitti Molto alta, la competizione per trovare casa è intensa Più equilibrata, con maggiore disponibilità di immobili Qualità della vita Vita frenetica, traffico intenso, molte opportunità lavorative e culturali Ambiente più tranquillo, più verde e meno stressante Collegamenti Metropolitana, treni, tram, autobus e bike-sharing Ben collegata a Milano con treni e autostrade Opportunità lavorative Ampia offerta di lavoro in tutti i settori Opportunità più limitate, ma possibilità di lavorare a Milano e vivere a Varese Spazi abitativi Appartamenti più piccoli e con prezzi elevati Case più spaziose a prezzi più accessibili

Se il lavoro o gli studi ti portano a Milano, ma vuoi risparmiare e vivere in un ambiente più rilassato, Varese può essere un’ottima alternativa.

Grazie ai collegamenti ferroviari e autostradali, molte persone scelgono di abitare a Varese e spostarsi quotidianamente a Milano.

Le migliori zone per un affitto a Milano

Milano è suddivisa in numerosi quartieri, ognuno con caratteristiche e prezzi differenti.

Centro Storico (Duomo, Brera, Montenapoleone) → Il massimo della comodità e dell’eleganza, ma con affitti molto elevati;

Porta Venezia, Porta Romana, Isola → Quartieri ben serviti, perfetti per chi cerca un mix tra vita sociale e servizi di qualità;

Navigli e Ticinese → Zone giovani e vivaci, con una forte presenza di studenti e lavoratori;

Bicocca e Bovisa → Ideali per studenti universitari grazie alla vicinanza ai poli accademici;

Lorenteggio e San Siro → Zone più periferiche, con prezzi più bassi rispetto al centro.

Affittare casa a Varese

Varese è una città con un’alta qualità della vita e prezzi più accessibili rispetto a Milano. Ecco alcune delle zone più richieste:

Centro di Varese → Perfetto per chi vuole essere vicino a negozi, ristoranti e ai principali servizi;

Casbeno e Masnago → Zone residenziali tranquille e ben collegate;

Bizzozero e Valle Olona → Scelte ideali per chi cerca prezzi competitivi e un ambiente familiare;

Laghi di Varese e Gavirate → Per chi desidera una casa immersa nel verde, senza rinunciare ai servizi.

Chi lavora a Milano ma sceglie di vivere a Varese può valutare zone ben servite dai treni e dall’autostrada per ridurre i tempi di spostamento.

Consigli utili per trovare un affitto a Milano

Se stai cercando un affitto a Milano , ci sono alcune regole fondamentali per trovare un buon affitto senza brutte sorprese:

Muoviti con anticipo → Soprattutto a Milano, dove la domanda è altissima, è bene iniziare la ricerca almeno 2-3 mesi prima del trasferimento.

Verifica il contratto di locazione → Controlla sempre la durata del contratto, le spese incluse e le eventuali clausole.

Valuta il trasporto pubblico → Ad esempio, se scegli di vivere a Varese e lavorare a Milano, verifica la vicinanza alla stazione o ai principali collegamenti autostradali.

Esplora quartieri emergenti → A Milano ci sono zone in crescita con prezzi ancora accessibili e ottimi collegamenti con il centro.

Quanto costa un affitto a Milano

I prezzi degli affitti variano notevolmente tra Milano e Varese.

Affitti a Milano

Centro Storico e Brera: 1.800-3.500€ al mese per un bilocale;

Porta Romana, Porta Venezia e Isola: 1.300-2.500€ al mese;

Navigli e Città Studi: 1.000-1.800€ al mese;

Zone periferiche (Lorenteggio, Bovisa, Bicocca): 800-1.500€ al mese.

Affitti a Varese

Centro di Varese: 1.000-1.400€ al mese per un bilocale;

Quartieri residenziali (Masnago, Casbeno, Bizzozero): 700-1.200€ al mese;

Aree più periferiche o nei dintorni (Gavirate, Comerio, Buguggiate): 600-1.000€ al mese.

Varese offre un costo della vita più contenuto, con la possibilità di affittare case più grandi rispetto a Milano, mantenendo un buon livello di servizi e qualità della vita.

Affitto a Milano: tips finali

Milano e Varese sono due città con caratteristiche molto diverse, ed entrambe offrono soluzioni abitative interessanti.

Se vuoi essere al centro del business e della vita frenetica, Milano è la scelta giusta, ma con un costo elevato.

Se invece preferisci un ambiente più tranquillo, spazi più ampi e un miglior rapporto qualità-prezzo, Varese rappresenta un’ottima alternativa.

Se vuoi scoprire le migliori opportunità di affitto a Milano, consulta le piattaforme specializzate e trova la casa perfetta per le tue esigenze!