Al Museo Fisogni di Tradate il concorso d’eleganza per auto d’epoca

L’appuntamento, organizzato dalla VAMS, va in scena domenica 23 marzo. Quattro le categorie previste, all’opera sia la giuria tecnica sia quella popolare

Va in scena domenica 23 marzo la 2a edizione del Concorso di Eleganza dedicato alle auto storiche e organizzato al Museo Fisogni di Tradate, lo spazio che conserva a più grande collezione al mondo di pompe di benzina antiche ed altri oggetti rari legati alla storia della mobilità.

La manifestazione è organizzata dalla VAMS, il club Varese Auto Moto Storiche, e prevede la partecipazione di 50 automobili selezionate che hanno fatto la storia dell’automobilismo e che sono state costruite tra il 1922 e il 1991. I veicoli sfileranno nell’elegante cornice di Villa Castiglioni Fisogni per aggiudicarsi i premi in palio nelle quattro categorie previste dal regolamento: auto anteguerra, auto costruite dopo il 1940, chiuse e aperte.

I giudizi saranno affidati sia a una giuria di esperti, i cosiddetti commissari tecnici, sia a una giuria popolare. Il concorso offre una importante occasione per valorizzare stile, design e meccanica delle auto che hanno segnato varie epoche della mobilità.

IL PROGRAMMA

Le auto partecipanti accedono al Museo Fisogni (via Bianchi 25/b a Tradate) dalle ore 10. Esposizione nel parco di Villa Castiglioni Fisogni per analisi delle giurie: giuria dei commissari tecnici, giuria popolare e giuria dei ragazzi. Dalle ore 14.30 la sfilata nel cortile d’onore del

museo precede la premiazione, accompagnata dal commento di uno speaker professionale che illustrerà al pubblico e ai giurati le caratteristiche di ciascuna vettura in passerella.

LE PROTAGONISTE

A Tradate sono attese vetture anteguerra come le ultra centenarie Amilcar CS da GP del 1922, Fiat 505 Cabriolet ‘24, poi Lancia Dilambda Mulliner ’30, Citroen 7C Traction Avant ’36, Fiat 508 Cabriolet Viotti ’37, Lancia Aprilia 1938…

Il periodo del dopoguerra anni ‘50/’60 è rappresentato da Alfa Gran Sport Quattro Ruote Zagatto, Fiat 1100 TV Trasformabile e 1100 TV Vignale, Citroen 11B Traction Avant, Porsche 356 B T6, Lancia Aurelia B10 e Appia Giardinetta Viotti, Rolls Royce Silver Shadow, Porsche 911 S 2.2, 124 Vignale Eveline, Giulietta spider, Morgan Plus, NSU Sport Prinz Coupé e RO 80, Vw Maggiolino 1300, Fiat Topolino, Ford Cortina GT.

In passerella rare Vanden Plas Princess 1300, Datsun 240Z, Gaz Volga M-21, Gatto Spider tipo Spiaggia…

I ruggenti anni ’80 ben rappresentati da Maserati Biturbo SI Black, Maserati Spider Zagato, Ferrari Mondial, Lancia Delta 1600 HF, Porsche 911/964 Cabrio, Mercedes SL 300 e 560…