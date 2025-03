Camion perde il carico in strada a Samarate, intervento per la bonifica

Camion perde il carico in strada a Samarate: è successo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 marzo, alla rotonda tra via Roma e via Europa, tra il centro e la frazione San Macario.

A bordo del mezzo pesante c’erano quattro macchine utensili in trasferimento, evidentemente fissate in modo non proprio adatto: alla curva sulla rotonda ha perso due delle quattro macchine, finite sull’asfalto.

Dopo la caduta c’è stata una fuoriuscita di olio dai macchinari, per cui – oltre alla Polizia Locale – sono intervenuti i volontari Genieri di Protezione Civile per effettuare la bonifica.