E’ ufficiale, per Saronno il candidato sindaco del Partito democratico è Ilaria Pagani

Il partito democratico di Saronno ha ufficializzato la candidatura di Ilaria Pagani a sindaco di Saronno. La conferma questa mattina con una nota del segretario cittadino Giorgio Marturano.

“Sono stati giorni di intenso confronto, spesso non facile, e l’assemblea degli iscritti del Partito democratico di Saronno si è espressa in merito alla proposta della candidatura a sindaco – si legge nella breve comunicazione – La scelta si è orientata verso l’assessore uscente alle politiche sociali Ilaria Pagani, convinti che sia la persona migliore per guidare la nostra città nel prossimo futuro. Questo momento è stato il primo passo verso una partecipazione ampia che coinvolga in prima battuta tutte le forze che condividono con noi valori e ideali, sia quelle esistenti sia quelle che si formeranno in futuro e in secondo luogo tutte le cittadine e i cittadini saronnesi.

Siamo convinti che il dialogo e l’empatia e l’amore per la nostra città siano le chiavi per aprire al meglio questa nuova stagione politica».