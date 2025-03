Fiesta mexicana ad Albizzate: un viaggio in Messico tra cibo tradizionale, margarita e musica

Ad Albizzate arriva la Fiesta Mexicana: non è solo un evento gastronomico, ma un’esperienza immersiva che porta il calore, i colori e i sapori del Messico direttamente al Circolo “The Family” di Albizzate, nel weekend 14-16 marzo 2025.

Il format si basa su tre pilastri fondamentali: Autenticità culinaria – Un menu ispirato alla tradizione messicana, con piatti iconici come fajitas, burritos, nachos e guacamole. Ogni portata è pensata per trasportare i partecipanti direttamente in un “mercado” messicano, tra spezie e profumi irresistibili.

Intrattenimento a tema – La musica dal vivo con i Mariachi La Bamba e il Latin Jazz arricchisce l’atmosfera, trasformando il locale in un vero e proprio angolo di Città del Messico. Il coinvolgimento musicale rende l’evento dinamico e perfetto per chi cerca un’esperienza a 360°.

Cocktail experience – Il Margarita Bar offre un’ampia selezione di drink, dai classici ai twist più originali a base di tequila e mezcal. Questo elemento trasforma l’evento in una vera e propria festa latina, dove il piacere di bere un buon cocktail si unisce al divertimento.

Il menu della Fiesta Mexicana

Un viaggio nei sapori più autentici del Messico:

Antipasti & Stuzzichini

• Nachos con Pico de Gallo, formaggio cheddar, fagioli neri, carne macinata,

jalapeño – 10€

• Guacamole servito con nachos – 8€

• Picada: tagliere di salumi, formaggi, olive e arachidi – 13€

Piatti Principali

• Fajitas di pollo marinate con tortillas, peperoni, cipolle – 10€

• Burrito con carne, fagioli neri, peperoni, cipolle, avocado e cheddar – 10€

• Burrito veg con fagioli neri, peperoni, cipolle, avocado e cheddar – 9€

Empanadas

• Con carne e uova – 7€

• Con cipolla e formaggio – 7€

• Con prosciutto e formaggio – 7€

DRINK TEMATICI – MARGARITA BAR

• Margarita (Classico & Passion Fruit)

• Mezcal Margarita

• Paloma & Mezcal Paloma

• Tequila Sunrise

• Caipirinha & Caipiroska

• Mezcal Negroni

PRENOTA IL TUO POSTO!Prenotazione online: Clicca qui per prenotare

WhatsApp: 3495382384

Disponibile anche Take Away!

COME RAGGIUNGERCI?

Il Circolo di Albizzate – The Family

Via XX Settembre 12, Albizzate (VA)

Un weekend imperdibile tra gusto, musica e festa!

Prenota ora e vieni a vivere la magia del Messico con noi!