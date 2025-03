Floris: “Dispiace per la sconfitta, era una giornata importante per l’ambiente varese”

VARESE – LAVAGNESE 1-2 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Abbiamo fatto un primo tempo brutto, dovevamo essere anche un po’ più cattivi nel difendere la porta, cosa che è successo anche domenica, e siamo andati in svantaggio. C’è stata una reazione nel secondo tempo, abbiamo cercato di recuperare la partita, non l’abbiamo fatto con qualità perché non non avevamo la possibilità di farlo, ma con con forza, con voglia, e l’abbiamo pareggiata. Poi la forte voglia di andare a vincere la partita ha fatto sì che non avessimo molto equilibrio e abbiamo subito il secondo gol loro negli ultimi minuti. La reazione è stata buona ma preferirei che iniziassimo in quel modo la partita, con la fame di una squadra che si gioca un campionato importante.

FLORIS 2: Non lo so se è una questione di atteggiamento. È tutta la settimana che lavoro su questo aspetto. Oggi era una una giornata importante per il Varese, ho cercato di trasmettere il messaggio alla squadra, di far capire ai ragazzi quanto questa giornata fosse importante per tutto l’ambiente Varese. In questo periodo stiamo pagando qualsiasi disattenzione, qualsiasi cosa. Giocando così smentiamo quanto affermiamo sull’onorare queste partite, sicuramente non è la fame che voglio dalla mia squadra.