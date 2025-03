Forza Italia Giovani Varese, eletti i delegati per il congresso nazionale giovanile

Sabato 15 marzo si è tenuto il congresso di Forza Italia Giovani Varese che ha portato all’elezione degli otto delegati (Giada Martucci, Federico Radice, Lorenzo Vigo, Fabiola Galati, Giuseppe Fortugno, Gianluca Mobilia, Andrea Passera, Samuele Luca) che rappresenteranno la provincia al congresso nazionale di fine maggio, dove verrà scelto il nuovo segretario del movimento giovanile.

«Si è trattato di momento di grande confronto e coesione per il gruppo. I delegati, votati all’unanimità, hanno dimostrato ancora una volta la maturità della squadra varesina che si è presentata compatta per affrontare un congresso all’insegna dell’unità. Hanno partecipato ai lavori anche il Segretario Provinciale Simone Longhini, che ha voluto ringraziare le ragazze e i ragazzi presenti per il loro costante impegno e per essere uno dei motori del partito azzurro, e il Consigliere regionale Giuseppe Licata, che ha espresso il proprio orgoglio per la crescita del gruppo», spiegano gli organizzatori.

La responsabile provinciale dei Giovani, Giada Martucci, ha rivolto un sentito ringraziamento ai delegati per il lavoro svolto finora e per la capacità dimostrata nel raggiungere un accordo comune, segno di grande maturità politica.

In merito alle vicende legate al prossimo congresso cittadino di Busto Arsizio, la coordinatrice provinciale dei giovani ha voluto chiarire: «Il movimento giovanile della provincia di Varese è estraneo alle dichiarazioni di alcuni componenti del gruppo giovani di Busto Arsizio. Per noi, come dimostrato dal recente congresso, il dialogo è un valore fondamentale in politica, e ancor di più all’interno del nostro partito. Non vogliamo che la bandiera di Forza Italia Giovani venga agitata per alimentare polemiche di parte che non ci appartengono. Noi siamo sempre con e per il partito. Forza Italia Giovani Varese continua il proprio percorso di crescita e consolidamento, con lo sguardo rivolto al congresso nazionale di maggio e alle prossime sfide amministrative».