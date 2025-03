I Fashion Days cominciano all’insegna della sostenibilità

Sono cominciati i Fashion Days, l’iniziativa promossa da Federmoda Provincia di Varese che coinvolge tutto il Varesotto. 150 eventi e oltre 250 attività commerciali partecipanti dal 13 al 16 marzo per dare forza al commercio e portare sul territorio moda, cultura e sostenibilità.

E proprio il tema della sostenibilità è stato al centro dell’incontro organizzato alle Ville Ponti di Varese nell’ambito dei Fashion Days venerdì 14 marzo. Un’occasione di incontro e di confronto per analizzare le sfide che l’industria della moda europea e i negozi di vicinato devono affrontare di fronte ai giganti del commercio online e della fast-fashion, ma anche guardare al futuro e cercare insieme nuove soluzioni.

Fashion Days, un evento pensato per i negozi di vicinato

Alla conferenza ha partecipato anche il presidente nazionale della Federazione Monda Italia Confcommercio Giulio Felloni, che ha sottolineato il ruolo dei negozi di vicinato nelle città. «I negozi – commenta Felloni -, soprattutto quelli più piccoli, all’interno dei centri storici sono presidi di sicurezza, di carattere economico e sociale. Attraverso iniziative come i Fashion Days dobbiamo fare in modo che ritorni la voglia di tornare in negozio, acquistare, ascoltare i consigli degli esperti di settore e anche ricavare una gratificazione di tipo psicologico».

, presidente nazionale della Federazione Monda Italia Confcommercio

«Un evento – spiega Cristina Riganti, presidente di Federmoda Confcommercio Provincia di Varese – che guarda all’ultimo tassello della filiera della moda: i negozi. È necessario che i Fashion Days non si fermino qui, e che proseguano con nuove proposte e iniziative. La sostenibilità è un valore, ma per essere davvero sostenibile serve coinvolgere l’intera filiera. Propongo quindi un tavolo permanente sulla moda per condividere le problematiche dei negozi e creare iniziative a sostegno del commercio locale».

«La moda è cultura»

Ma la moda non è solo manifattura e commercio. Si tratta di un settore complesso, che abbraccia in pieno anche importanti aspetti legati alla cultura e all’educazione.

«La moda – sottolinea l’assessore alla Cultura della Regione Lombardia Francesca Caruso – è cultura e tradizione. I Fashion Days sono riusciti a coinvolgere anche i giovani e le scuole. Bisogna partire da loro. È necessario far conoscere alle nuove generazioni quanto sia importante il settore della moda e i gravi rischi legati alla fast-fashion. Dobbiamo sottolineare il valore della sostenibilità, dell’artigianato e della manodopera».

«La moda – aggiunge Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese – è un motore importante dell’economia, ma è capace di condizionare anche la crescita dei nostri giovani sia dal punto di vista sociale che educativo. Per questo bisogna che all’interno del settore la sostenibilità ricopra un ruolo sempre più centrale».