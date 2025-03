Il falchetto Giulia è tornata in cima al Pirellone per deporre le uova

Per la dodicesima volta consecutiva Giulia è tornata in cima al grattacielo Pirelli per nidificare.

Sono già tre le uova che ha deposto sotto lo sguardo curioso di decine di persone che la seguono sui social e in diretta streamning.

Giò&Giulia sono i due falchi pellegrini che dal 2014 anni scelgono per la nidiata l’attico con vista mozzafiato, a 125 metri d’altezza, sopra al grattacielo simbolo di Milano.

Sabato 1 marzo Giulia ha deposto il primo uovo, nel pomeriggio di lunedì 3 marzo è arrivato il secondo e poche ore fa il terzo.

La coppia di falchi pellegrini “urbani”, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, si ripresentano puntualmente nel nido artificiale.

Il primo avvistamento dei rapaci in cima al Pirelli risale ad aprile 2014, la coppia è stata individuata durante alcuni lavori di manutenzione sul tetto dell’edificio. Qualche tempo dopo è stato costruito un nido dedicato, una vasca in legno con un letto di ciottoli alla base adatta a ospitare la cova dei falchi, e, proprio in corrispondenza del nido, sono state installate due webcam che permettono di osservare in diretta streaming 24 ore su 24 la loro vita ad alta quota.

I falchi pellegrini del Grattacielo Pirelli sono ormai delle celebrità. Sin dalla prima covata osservata in diretta, nel 2016, Giò&Giulia sono stati adottati virtualmente da tanti cittadini che ogni anno seguono tutte le fasi della riproduzione: dalla danza di corteggiamento alla deposizione delle uova, dalla nascita dei piccoli (pulli, in gergo tecnico) al primo volo.