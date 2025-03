Il futuro dopo il liceo: gli ex Cairolini tornano a scuola per orientare gli studenti

Come si affronta il dilemma della scelta di una facoltà universitaria dopo il liceo?

Al liceo Cairoli di Varese, questa mattina sabato 29 marzo, i rappresentanti degli studenti, coordinati dalla responsabile dell’orientamento prof.ssa Maria Vittoria Petrucciani, hanno organizzato un’assemblea d’istituto portando a scuola le testimonianze degli ex-alunni che hanno già iniziato un percorso universitario di studi o che muovono i primi passi nel mondo del lavoro.

A ogni studente è stata offerta la possibilità di scegliere tre percorsi, uno per ogni turno di presentazione.

Gli ex-studenti coinvolti, che si sono prestati con grande entusiasmo a condividere la loro esperienza, sono stati più di 45, rappresentativi delle più svariate facoltà all’interno di differenti aree disciplinari: biotecnologie, chimica farmaceutica, medicina, discipline sanitarie, ingegneria, architettura, economia, giurisprudenza, psicologia, scienze della comunicazione, lettere, lingue straniere.

Gli studenti del triennio hanno accolto con grande interesse la proposta e la vicinanza di età ha favorito un dialogo costruttivo e arricchente. Agli studenti del terzo anno, che da poco hanno avviato la riflessione sull’orientamento, è stato riservato uno spazio dedicato, gestito da esperti esterni che hanno presentato il tema dell’orientamento sia dal punto di vista della riflessione su di sé che dal punto di vista dell’accesso alle diverse facoltà.

L’iniziativa è parte di un progetto più ampio che il Liceo dedica al tema dell’orientamento, consapevole della complessità di una scelta in un mondo in continuo cambiamento e in un età complessa per la definizione dell’io.