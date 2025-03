La scuola materna Parrocchiale di San Salvatore è linfa per tutta la frazione di Malnate

Ci sono realtà capaci da sole di portare linfa e vitalità quando serve a far rinascere un progetto, un’idea e, a volte, anche una zona di una città. San Salvatore è geograficamente una zona staccata da Malnate, che ha sempre avuto una propria autonomia ma che porta a pro e contro. Se negli ultimi anni i “contro” hanno lasciato un senso di isolamento la frazione malnatese al confine con la provincia di Como, le radici di una nuova vita sono state messe e sono cresciute grazie alla Scuola Materna Parrocchiale.

La scuola, gestita dalla parrocchia, accoglie bambini dai 2 ai 6 anni grazie al percorso dell’infanzia e alla sezione Primavera. Ha saputo adattarsi ai cambiamenti degli ultimi anni ma soprattutto aprirsi ai comuni limitrofi (Solbiate con Cagno, Binago e Vedano Olona). Questa strategia ha funzionato e oggi la struttura di via Marco Polo conta circa 100 bambini iscritti.

«La scuola materna – spiega don Giuseppe Lazzati, parroco di Malnate – è l’unica realtà che tiene in piedi la frazione. Negli ultimi anni è stato fatto il parco inclusivo, altri lavori sono in corso e verranno. La scuola si sta ingrandendo, ci sono circa 100 iscritti e sta diventando il polo dell’infanzia rispetto alla nostra Parrocchia. La sua collocazione la rende appetibile anche ad altri comuni e dal buon lavoro fatto nell’età dell’infanzia ne ha anche tratto beneficio la scuola primaria (la “Galbani”, che è comunale, ndr). L’incremento dei numeri ha portato a recuperare le classi: dopo il “buco” della quinta di quest’anno, dall’anno prossimo torneranno le cinque classi».

Da un lavoro ben svolto, quindi, sono state messe le basi per dare un futuro ai bambini, alla scuola e a tutta la frazione, che ora sta ritrovando vitalità.

«Grazie al servizio di pre e post scuola della scuola materna – spiega don Alessandro Sacchi – si è riusciti a organizzare anche il doposcuola per la primaria, che era molto richiesto dalle famiglie, anche perché negli anni passati i bambini nel pomeriggio dovevano essere trasportati negli altri plessi malnatesi».

Un lavoro che però non si vuole fermare e conta anche sull’appoggio del Comune. «Mi sono trovato con il sindaco – spiega il parroco – per pensare a un posteggio per la scuola materna, un servizio che sarebbe molto utile anche alla frazione. Siamo disposti anche a dare il terreno al Comune purché venga realizzato».