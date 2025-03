La Sestese frena la Solbiatese, Pavia e Caronnese al comando

Continua ad essere avvincente la lotta per il primo posto nel Girone A di Eccellenza. La Solbiatese viene fermata in casa dalla Sestese, che impone il pari ai nerazzurri. L’1-1 del “Chinetti” viene firmato da Pellini per gli ospiti e dal pareggio di Lorusso nel finale. A prendersi il primo posto, a braccetto, ci sono Pavia e Caronnese. I pavesini passano 2-1 in casa del Casteggio mentre la Caronnese supera in rimonta il Legnano a Caronno Pertusella. Le due capoliste hanno ora un punto di vantaggio sulla Solbiatese, segno di un confronto ancora tutto da giocarsi in questo finale di stagione.

In zona playoff la Rhodense non va oltre l’1-1 casalingo contro il Meda mentre il Mariano cade a Vergiate, sconfitto 3-0 dalle reti di Midaglia, Caricati e Campioto. Successo verso la salvezza anche per l’Ispra che passa 1-0 a Sedriano grazie alla marcatura di Zani.

Altri tre pareggi chiudono la 29esima giornata: 2-2 tra Ardor Lazzate e Lentatese, 3-3 tra Fbc Saronno e Cinisello e 0-0 tra Robbio e Base 96.