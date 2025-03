La sindaca di Castellanza in visita all’Istituto Montessori. “Dà lustro alla città”

La città di Castellanza tributa un forte applauso a una delle sue grandi eccellenze: l’istituto comprensivo Maria Montessori – fondato nel 1963 e ormai da tempo gestito da ACOF Olga Fiorini – è infatti una delle poche realtà italiane in cui il metodo montessoriano viene applicato nell’intera fascia d’età da 0 a 14 anni.

Nella struttura di via Damiano Chiesa è avvenuta per anni una sperimentazione che ha tracciato un percorso fondamentale, ovvero l’utilizzo del metodo Montessori nella scuola secondaria di primo grado, tant’è che poco tempo fa il progetto è entrato definitivamente nella programmazione curricolare varata dal Ministero dell’istruzione e del Merito. Per rendere onore a questo salto di qualità, lunedì 17 marzo c’è stata la visita nel plesso cittadino della sindaca (per la precisione, della vicesindaca reggente) Cristina Borroni.

Ad accogliere l’illustre ospite c’erano Mauro e Cinzia Ghisellini, direttori di ACOF, con Viviana Colombo, dirigente dell’intero istituto comprensivo. In onore della reggente del municipio, alcuni giovanissimi studenti hanno intonato un paio di brani – fra cui l’inno della scuola – sotto la guida del docente Emilio Bonvini.

«Come amministrazione comunale siamo felici e orgogliosi di avere sul nostro territorio un’eccellenza come questa», ha detto Borroni. «I giovani sono il nostro futuro, abbiamo bisogno che siano presi per mano da realtà capaci di trasmettere una vera educazione al vivere. Come Comune, siamo pronti a investire sempre di più nel campo dell’istruzione, oltretutto Castellanza è una città ricca da questo punto di vista, con le sue scuole dell’obbligo, l’Itis Facchinetti, ovviamente l’università Liuc. Così la Montessori è una perla storica e di qualità, sempre proiettata al domani, che fa parte con forza di questa rete su cui bisogna continuare a lavorare». Dalla sindaca anche «un plauso per il ruolo attivo avuto nell’estensione del metodo Montessori alle medie e per aver creato qualcosa che persino l’Ambrogino d’Oro ha riconosciuto nel suo valore».

Ad accompagnare Cristina Borroni in visita per le diverse classi è stata la dirigente Viviana Colombo: «Gli incontri come questo – ha spiegato la preside – sono particolarmente preziosi e mi colpiscono sia per l’impegno che i ragazzi mettono nel preparare l’accoglienza, sia per lo stupore che si legge sul loro volto».

Particolarmente orgoglioso di quello che la sua scuola sta realizzando è Mauro Ghisellini: «Ho sempre creduto fortemente in questo metodo – le sue parole – e quello che stiamo portando avanti con successo conferma che abbiamo imboccato la strada giusta. Ci tenevamo a condividere con le istituzioni di Castellanza la nostra felicità, dopo aver ottenuto attestati di stima anche dal ministro Giuseppe Valditara, che ho di recente incontrato proprio come componente dell’Opera Nazionale Montessori e con cui collaboro nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI). Anche per quello che riguarda la scuola media, siamo stati fra i primi a credere nel progetto montessoriano. Anzi, siamo già al lavoro perché il sistema possa essere esteso ufficialmente persino alle superiori».