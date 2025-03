Laura Turuani presenta “Le Schiacciate” al Festival del Libro di Samarate

Prosegue la VI edizione del Festival del Libro del Sistema Bibliotecario Busto – Ticino – Valle Olona con un appuntamento dedicato a uno dei temi più sentiti dalle donne di oggi: mercoledì 26 marzo, alle ore 20.30, la scrittrice Laura Turuani sarà ospite della Biblioteca Comunale di Samarate per presentare il suo ultimo libro Le Schiacciate, edito da Solferino.

Il volume, sottotitolato “Vivere i cinquant’anni a testa alta tra lavoro, figli adolescenti e genitori anziani”, esplora con ironia e consapevolezza la condizione delle donne che si trovano nella cosiddetta “età sandwich”, strette tra le responsabilità familiari e le sfide professionali in un racconto che unisce esperienza personale e riflessione sociale. A moderare l’incontro sarà la giornalista Sara Magnoli, che guiderà il dialogo con l’autrice per approfondire le dinamiche di una generazione spesso invisibile, ma fondamentale per l’equilibrio delle famiglie e della società.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Samarate e la Libreria Biblos Mondadori di Gallarate. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.