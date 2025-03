Nasce l’Associazione “il Bobo”. Un portale con i ricordi, le idee e le proposte nel nome di Roberto Maroni

Un’associazione dedicata a Roberto Maroni: per ricordarlo, per raccontarlo, per tramandarne i valori. Nata su iniziativa dei varesini Stefano Angei e Marco Pinti, che hanno radunato il primo nucleo dei soci fondatori, l’Associazione “Il Bobo” inaugura le sue attività con un portale web: ilbobo.org , dove sono raccolte testimonianze di amici e collaboratori che hanno voluto condividere un ricordo della loro esperienza umana, politica e professionale accanto a Roberto Maroni.

«Abbiamo scelto di partire dalla persona – spiega il Presidente designato dell’associazione, professor Stefano Bruno Galli, già fondatore e capogruppo della Lista Maroni Presidente nel 2013 – perché si tratta di un’iniziativa che nasce nel solco di un uomo straordinario: un incontro determinante nelle nostre vite. Un ‘Gran Lombardo’, esempio di cultura istituzionale e politica, di passione civica e autentica dedizione all’ideale autonomista, di cui intendiamo raccogliere il testimone per aprirci al confronto con tutta la società. Fedeli allo stile di Roberto, capace di superare gli steccati del pregiudizio per aprirsi all’ascolto e all’incontro con ogni interlocutore, vogliamo trasformare la sua eredità culturale e politica in un patrimonio di tutti. Grazie ai contributi di chi vorrà partecipare al progetto, al ricchissimo materiale di repertorio, alla voglia di stimolare una riflessione al passo coi tempi, il sito della nostra associazione ha lo scopo di rappresentare un vero e proprio laboratorio di idee al servizio della comunità. A ciò seguiranno altre iniziative, da progettare insieme a tutti coloro che vorranno aderire, secondo quel ‘rito ambrosiano’, fondato sul dialogo e sul coinvolgimento, sulla passione e sull’entusiasmo, con cui Maroni ha saputo scrivere pagine indimenticabili della nostra storia. Un viaggio che non a caso inizia proprio oggi, 15 Marzo, data di nascita del Bobo, sotto i cui auspici intendiamo navigare a lungo, con qualsiasi vento, per inseguire un orizzonte di autonomia e di libertà».

Soci fondatori dell’associazione “il Bobo”: Stefano Bruno Galli (Presidente), Stefano Angei (Segretario organizzativo), Bordonaro Marco, Brianza Francesca, Caccianiga Marco, Candiani Stefano, Cassani Andrea, Da Riva Federica, Daverio Jhonny, Fontana Attilio, Ghiringhelli Sergio, Giorgetti Giancarlo, Lussana Aurora, Maffioli Manuela, Martegani Federico, Monti Emanuele, Peruzzotti Luigi, Pinti Marco, Pirola Alessandro, Rovera Davide, Soragna Rovena e Talamona Mirko.