Papa Francesco: dodici anni di pontificato e una battaglia per la salute

Oggi, 13 marzo, si celebra il dodicesimo anniversario dell’elezione di Papa Francesco, un pontificato che ha segnato profondamente la Chiesa Cattolica e il mondo con il suo approccio aperto e inclusivo. L’anniversario arriva in un periodo di preoccupazione per la salute del Papa, attualmente in cura per una polmonite bilaterale presso l’Ospedale Gemelli di Roma. Nonostante le sfide, il suo stato di salute è gradualmente migliorato, mostrando una risposta positiva alle terapie in atto.

Papa Francesco è ricoverato dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale e, secondo gli ultimi bollettini medici, il suo stato di salute è ora stabile. I medici hanno sospeso la ventilazione meccanica, continuando con la somministrazione di ossigeno ad alto flusso. Nonostante la complessità del quadro clinico, si è visto un miglioramento nella funzione respiratoria e i test di laboratorio indicano una stabilità nelle sue condizioni generali​.

Negli ultimi dodici anni, il pontificato di Papa Francesco è stato caratterizzato da un impegno costante verso temi di giustizia sociale, ecologia, e la misericordia, ponendo sempre al centro la persona umana. Ha spinto per una Chiesa più sinodale, dove la discussione e il dialogo sono fondamentali, e ha cercato di portare la Chiesa più vicina alle persone comuni, in particolare quelle marginalizzate.

Le sue encicliche, come “Laudato si'” e “Fratelli tutti”, sono diventate punti di riferimento nel dibattito globale su ambiente e fraternità umana. Francesco ha anche apportato cambiamenti significativi nelle strutture della Chiesa, promuovendo una maggiore trasparenza finanziaria e affrontando apertamente la crisi degli abusi sessuali all’interno della Chiesa.

La sua leadership spirituale continua anche dall’ospedale, dove segue gli esercizi spirituali della Curia Romana via livestream e partecipa alla preghiera, mostrando una resilienza spirituale che ha ispirato molti​.