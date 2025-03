Rifiuti nei boschi a Samarate, il sindaco annuncia “il momento della svolta”

«Un lavoro di squadra silenzioso, fatto alla vecchia maniera, denso di riunioni, sopralluoghi, mappe e rilievi fotografici»: lo rivendica il sindaco di Samarate Alessandro Ferrazzi, su un tema che da anni è sentito e da qualche mese è diventato tema di polemica (anche) con la nuova amministrazione. Ed è ora che il sindaco annuncia che è «iniziata la svolta nella pulizia dei boschi di Samarate».

Il lavoro fin qui svolto ha coinvolto non solo la giunta e gli uffici comunali, ma anche «volontari appassionati dei nostri boschi, Protezione Civile, Proloco e Progitec» per arrivare a« mappare il territorio e i cumuli più significativi degli sversamenti di rifiuti abbandonati sul nostro territorio, al fine di stendere un piano per lo smaltimento degli stessi, l’installazione di foto trappole e videocamere e le indagini per individuare i responsabili di questi reati penali».

«Si è cominciato da Cascina Tangitt, dove giacevano rifiuti da almeno 3 o 4 anni che nessuno aveva mai cercato di rimuovere». Rifiuti ormai deteriorati e ovviamente non differenziati: «L’operazione, sicuramente molto costosa per il Comune di Samarate, si è resa assolutamente necessaria poiché la situazione protrattasi negli ultimi anni, senza che le precedenti amministrazioni prendessero provvedimenti, stava rischiando di arrivare ad un punto di non ritorno».

«Con un intervento straordinario, le aree di Cascina Tangitt nelle quali per anni erano stati sversati rifiuti di ogni genere, sono state ripulite. Un intervento straordinario effettuato da Progitec, la stessa ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani, la quale ha messo in campo tutte le sue forze con l’utilizzo di almeno 10 automezzi e un container».

Fase due: «una ulteriore pulizia capillare dei boschi della stessa frazione, che verrà svolta sia dalle Associazioni del territorio sia dai Volontari che in questi mesi, vedendo in questa Amministrazione Comunale un valido interlocutore per la resa di una Samarate più bella, hanno dato la loro disponibilità ad aiutare. Uniti insieme per un obiettivo comune: restituire i boschi di Samarate ai Cittadini. Boschi puliti».

La giornata ecologica 2025 a Cascina Tangitt è prevista domenica 30 marzo alle ore 9.30 in Piazza Don Milani (Parcheggio Cimitero di Verghera) nell’ambito delle due giornate organizzate dall’Assessorato all’Ecologia del Comune di Samarate in Collaborazione con Pro Loco.

Dopo Cascina Tangitt, sarà la volta di Cascina Costa: in questo caso con appuntamento domenica 6 Aprile alle ore 9.30 al Parco Primerano.

Al termine della mattinata di Domenica 6 aprile, presso il Parco Primerano di Cascina Costa alle ore 12.30, sarà offerto dall’Amministrazione Comunale un rinfresco per ringraziare tutti coloro che avranno partecipato alla pulizia dei boschi. «Oltre ad essere un momento di intrattenimento conviviale, sarà anche un incontro per potersi scambiare nuove idee e opinioni per migliorare la nostra Città».