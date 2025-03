Rifondazione Comunista Varese: “Arginare il dilagare di forme di fascismo vecchie e nuove”

Il Partito della Rifondazione Comunista aderisce al coordinamento provinciale delle Associazioni e dei Partiti Antifascisti: di seguito il comunicato integrale

Il 3 marzo scorso a Varese presso la Cooperativa di Belforte è nato il Coordinamento Provinciale delle Associazioni e dei Partiti Antifascisti.

All’appello lanciato da ANPI Provinciale, hanno aderito diverse associazioni e partiti che riconoscono l’antifascismo quale elemento costitutivo forte della propria identità. Il partito della Rifondazione Comunista non poteva perciò che aderire all’appello, proprio per la sua storica identità antifascista. Le ragioni di questa adesione condivise da tutti i compagni iscritti sono poi particolarmente urgenti poiché quest’ottantesimo anniversario della librazione cade in un periodo storico particolarmente difficile per la storia del nostro paese: per la prima volta dopo ottant’anni al governo abbiamo un partito erede del fascismo sconfitto dalla resistenza, che attraverso un vasto piano di riforme, che vanno dall’Autonomia Differenziata al Premierato al DDL Sicurezza, cerca di stravolgere la Costituzione ed il quadro Istituzionale della nostra Repubblica.

Celebrare questo ottantesimo, riconoscendosi tutti come antifascisti, seppur nelle specifiche differenze politiche, ci pare fondamentale, soprattutto se ciò non si traduce in un semplice momento commemorativo, ma in un insieme di iniziative condivise che, partendo dalla memoria, siano occasione di riflessione sull’attualità e quindi di azione politica concreta.

Particolarmente rilevante, e perciò motivo per noi ancora più cogente, è il fatto che il coordinamento è nato in provincia di Varese, un territorio particolarmente segnato della presenza di forze di destra che si ispirano a ideali fascisti, se non addirittura nazisti, come ci ha ben descritto l’inchiesta giornalistica dello scorso anno “Lago Nero”. Negli ultimi anni parecchie sono state le provocazioni attuate dai movimenti di estrema destra in provincia: dall’irruzione dei Do.Ra. ai festeggiamenti per il 25 Aprile ad Azzate nel 2023, all’esposizione sempre ad opera del medesimo gruppo di uno striscione con tanto di svastica e fascio littorio davanti al monumento dedicato alla battaglia di San Martino a dicembre dello scorso anno.

Ancora lo scorso 24 gennaio a Busto Arsizio un presidio, ufficialmente promosso da singoli cittadini si è rivelato un raduno di forze di estrema destra quali Casapound, Do.Ra., Fortezza Europa, Rete Patrioti. È oltremodo evidente che occorre ribadire con forza le radici antifasciste della nostra Costituzione e della nostra Repubblica,nate dalla Resistenza, per arginare il dilagare di forme di fascismo vecchie e nuove.

L’antifascismo non un fenomeno storico sorpassato, come purtroppo non lo sono le varie forme di fascismo: per noi l’antifascismo è una forma di pensiero e di comportamento che ci guida quotidianamente. Fare parte di un coordinamento antifascista, oltre che una collocazione quasi naturale, assume per un significato politico assai profondo: fa della Resistenza non solo il movimento storico che portò alla liberazione dal nazifascismo ma una vera e propria forma di pensiero e di comportamento la cui finalità e la liberazione da ogni forma di oppressione e sfruttamento.

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – FEDERAZIONE DI VARESE