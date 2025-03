Saronno, furto in un bar: arrestati due uomini grazie alla segnalazione dei passanti

Nella notte dello scorso giovedì 6 marzo, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno arrestato due cittadini tunisini irregolari rispettivamente di 36 e 26 anni, sorpresi nella flagranza del reato di furto aggravato.

I due si erano introdotti, forzando la porta di un ingresso secondario, all’interno di un bar del centro cittadino – in quel momento chiuso al pubblico – portando via il registratore di cassa che in quel momento conteneva solamente pochi euro.

Tuttavia i rumori causati dall’effrazione hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno allertato, i carabinieri della Compagnia di Saronno, in quel momento impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio: i militari sono arrivati ed hanno eseguito il controllo delle due persone, trovandoli in possesso dell’intera refurtiva che è stata restituita.

Nei confronti del 36enne risultava poi essere pendente un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di un anno e undici mesi per condanne relative a plurimi episodi di furti in abitazione.

Entrambi, dopo le formalità di rito, venivano quindi tratti in arresto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo svoltosi nella successiva giornata del 07 marzo con la convalida del provvedimento.