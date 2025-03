Secondo ko per gli Skorpions: i Giaguari vincono 31-7

Seconda trasferta e seconda sconfitta per gli Skorpions Varese che dopo il ko di settimana scorsa a Firenze cadono anche in casa dei Giaguari Torino. Passivo meno pesante ma comunque abbastanza netto per i varesini, che vengono battuti 31-7 a Beinasco.

I ragazzi di coach Billy Volek anche oggi non sono riusciti a contrastare efficacemente le iniziative avversarie, concedendo 4 touchdown agli avversari; di contro, serve ancora oliare al meglio l’attacco, con il qb Hamish McClure che ha siglato l’unica meta grigiorossa ma che non è riuscito a mandare a segno i compagni.

LA CRONACA

Dopo un intercetto non sfruttato e non commutato in punti da parte degli Skorpions, a segnare ci pensano i Giaguari con il punt return da 71 yards di McCarthy. Nel secondo quarto arriva il momentaneo pareggio con la corsa di McClure, ma i torinesi rimettono la testa avanti prima dell’intervallo ancora con McCarthy che porta in endzone il passaggio di 40 yards di Lewandowski .

Alla ripresa del gioco gli Skorpions provano a riportarsi in partita ma la difesa di casa non concede altri punti e, anzi, allunga il margine con Larocca che va in touchdown con una corsa di 4 yard. Nel quarto periodo i Giaguardi arrotondano il punteggio prima con il field goal di Salsa dalle 27 e infine con la quarta e ultima meta di giornata messa a segno da Tenconi con un’altra corsa che fissa il punteggio sul 31- 7 finale.

Ora per gli Skorpions ci sarà un altra settimana di pausa prima dell’impegno di domenica 23 marzo quando torneranno al “Franco Ossola” per ospitare i Guelfi Firenze e provare a rifarsi.