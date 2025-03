Sette nuove piante tra il Parco Europa e il lungofiume di Sesto Calende per celebra la Giornata Internazionale delle Foreste.

In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, il Comune di Sesto Calende, in collaborazione con le GEV del Parco Lombardo della Valle del Ticino e il Circolo di Legambiente, promuove un’importante iniziativa di sensibilizzazione e cura del verde.

Domenica 23 marzo, a partire dalle ore 10, verranno messe a dimora sette nuove piante in due aree strategiche della città: il Parco Europa, nel quartiere Sant’Anna, e la passeggiata sul lungo fiume, lungo la Via Alzaia Leandro Mattea.

«Le sette piante, tutte di essenze autoctone accuratamente selezionate, sono state scelte per integrarsi nell’ambiente naturale di Sesto Calende – spiega l’amministrazione -. In particolare, cinque piante saranno piantate nel Parco Europa per sostituire grandi alberi abbattuti a causa di problemi di salute, mentre due piante verranno messe a dimora lungo la passeggiata Alzaia, in prossimità delle panchine. Questa iniziativa rappresenta un passo nell’impegno dell’Amministrazione comunale per la tutela e la valorizzazione del verde pubblico. La cura e la protezione del territorio sono elementi centrali per migliorare la qualità della vita e costruire una città più sostenibile e in armonia con la natura. La Giornata Internazionale delle Foreste, istituita nel 2012 dalle Nazioni Unite e celebrata ogni anno

il 21 marzo, è un’importante occasione per riflettere sul ruolo essenziale delle foreste e degli ecosistemi naturali. Un gesto concreto per prendersi cura del nostro territorio e contribuire alla crescita di un ambiente più sano e rigoglioso».