“Striscia la Notizia” nei boschi dello spaccio a Gerenzano, Cambia Rescaldina: “Servono misure straordinarie”

Le telecamere di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Canale 5, sono tornate a mettere nel mirino il fenomeno dello spaccio nei boschi, questa volta a Gerenzano, dove durante le riprese del programma un collaboratore di Vittorio Brumotti è stato minacciato con un machete da uno spacciatore. Immagini, quelle andate in onda sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset lunedì 10 marzo, che hanno riacceso i riflettori anche a Rescaldina sul tema della sicurezza, dai boschi in giù.

«Il nuovo servizio di Brumotti di Striscia la Notizia sullo spaccio di droga nei boschi fra Rescaldina e Gerenzano evidenzia ancora una volta – benché non ce ne fosse bisogno – che il problema dello spaccio e della sicurezza in generale deve tornare ad essere un teme prioritario nell’agenda politica del Comune di Rescaldina – sottolineano da Cambia Rescaldina -. Siamo purtroppo circondati dalla criminalità organizzata ed il livello di percezione di sicurezza è ai minimi storici. Urge una presa di posizione netta e misure straordinarie per combattere lo spaccio nei nostri boschi».

«Occorre un’azione forte e congiunta delle Forze dell’Ordine, arrivando anche ad un coinvolgimento dell’esercito – aggiungono dal gruppo di opposizione -. Non se ne può più! Allora spaccio nei boschi bisogna anche aggiungere il crescente numero di furti o tentativo di furti nelle abitazione private che sta davvero mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini rescaldinesi. Convochiamo un consiglio comunale urgente sul tema della sicurezza e agiamo subito prima che sia troppo tardi».