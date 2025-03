Tra querce e folletti: i Castori di Busto Arsizio esplorano il Sentiero Piumetta

Un gruppo di una trentina di giovani scout del gruppo “Castorini” di Busto Arsizio 3 ha trascorso una splendida giornata alla scoperta del Sentiero Piumetta Pettirosso Coraggioso di Vedano Olona, situato nel suggestivo Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. L’escursione, avvenuta in un clima primaverile, ha permesso ai giovani esploratori di immergersi nella natura e scoprire le meraviglie del territorio.

La giornata è iniziata con l’arrivo in treno alla stazione di Vedano Olona durante la mattinata. Da lì, il gruppo ha intrapreso un percorso che li ha portati a fare una sosta significativa presso lo stagno San Siro, lungo il Sentiero delle Rane, sempre all’interno del Parco Pineta. I giovani hanno mostrato grande entusiasmo e curiosità, soffermandosi con particolare interesse davanti ai cartelli illustrativi della favola di Piumetta, che hanno letto insieme agli accompagnatori.

Ad accompagnare i ragazzi in questa esperienza educativa c’erano: Lucia Spezzano, autrice del racconto Piumetta Pettirosso Coraggioso e di numerose altre storie illustrate per bambini, nota per la sua particolare sensibilità verso temi naturalistici; Giovanna Caserta, residente della zona e profonda conoscitrice dei boschi locali; e Cristiano Citterio, che nel 2022, in qualità di sindaco, aveva inaugurato proprio questo sentiero inclusivo e attrezzato, progettato per unire salute e natura.

Durante il pomeriggio, i giovanissimi scout hanno avuto l’opportunità di sperimentare gli attrezzi del percorso vita installati lungo il sentiero e di approfondire la conoscenza della flora locale. Hanno potuto identificare diverse essenze arboree, tra cui il gelso, storicamente legato all’allevamento dei bachi da seta, e hanno partecipato ad attività ludico-didattiche come abbracciare una quercia secolare o cercare immaginarie “case dei folletti”, stimolando così la loro fantasia in connessione con l’ambiente naturale.

“Un pomeriggio bellissimo, sia per i grandi che per i bambini, che ci ha fatto riscoprire la bellezza della natura intorno a noi alle soglie della primavera con lo sguardo fantastico dei bambini”, ha commentato con soddisfazione Lucia Spezzano al termine dell’esperienza, ringraziando i capi scout per aver scelto Vedano e per la passione che mettono nella loro missione.

L’iniziativa si inserisce perfettamente nello spirito del Sentiero Piumetta, progettato con l’obiettivo di creare un percorso inclusivo che permettesse a tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche, di godere delle bellezze naturali del Parco Pineta, combinando aspetti ricreativi, educativi e di promozione della salute.

La visita degli scout AGESCI Busto Arsizio 3 rappresenta un esempio virtuoso di come le nuove generazioni possano avvicinarsi alla natura con curiosità e rispetto, riscoprendo il patrimonio naturalistico locale attraverso esperienze dirette sul campo, arricchite da elementi narrativi e ludici che facilitano l’apprendimento e stimolano una sensibilità ecologica destinata a durare nel tempo.