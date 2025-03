Traffico di stupefacenti in Ticino: arrestato in Spagna un 28enne svizzero

Si stringe il cerchio sull’inchiesta antidroga che tra novembre e dicembre ha già portato all’arresto di diverse persone in Ticino. Negli scorsi giorni, un 28enne cittadino svizzero è stato fermato in Spagna, nelle isole Canarie, al termine di un’operazione congiunta tra la Polizia cantonale ticinese e la Policía Nacional.

L’uomo, su cui pendeva un mandato di cattura internazionale, è sospettato di avere avuto un ruolo di vertice in un’importante rete di spaccio di cocaina che per anni ha operato soprattutto nel Sopraceneri. L’indagine, durata diversi mesi, ha permesso agli inquirenti di individuare la sua residenza ad Adeje (Santa Cruz de Tenerife).

L’arresto è scattato dopo che il 28enne ha tentato di sottrarsi alla cattura: prima cercando la fuga in auto, con cui ha urtato un agente, poi a piedi, saltando sui tetti di un’abitazione. L’inchiesta, che ha già portato in carcere otto persone, è coordinata dalla Magistratura ticinese in collaborazione con le autorità spagnole. Gli sviluppi proseguono per chiarire ulteriormente il ruolo del 28enne nell’organizzazione ei possibili collegamenti con altre figure del narcotraffico.