Un viaggio emozionante nel selvaggio West per grandi e piccini, uno spettacolo alle Carrozze Hub

Un viaggio emozionante nel selvaggio West attende grandi e piccini con “Al centro di uno sterminato deserto“, lo spettacolo di Domenico Bernini in programma per domenica 16 marzo 2025, alle ore 15:30, presso Carrozze Hub, in Via Albani 91. L’evento è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Lo spettacolo, pensato per bambini e famiglie, fonde teatro di figura e recitazione dal vivo, dando vita a un racconto avvincente e ricco di spunti di riflessione. Johnny, un abile cacciatore di taglie, si trova di fronte a un dilemma: proseguire nella caccia al bandito più ricercato del Nord America o interrogarsi sul significato del proprio viaggio? Tra azioni rocambolesche e dialoghi serrati, il pubblico sarà immerso in un’epopea western carica di emozioni e colpi di scena.

Attraverso il rapporto unico tra attore e burattino, lo spettacolo offre diversi livelli di lettura, rendendolo perfetto sia per i più piccoli sia per gli adulti in cerca di una narrazione profonda e coinvolgente.

Dettagli dell’evento:

Domenica 16 marzo 2025

Ore 15:30

Carrozze Hub – Varese, Via Albani 91

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Prenotazioni: CLICCA QUI