Varese ricorda Renato Bertossi con una grande jazz session

Due anni fa, il 17 marzo 2023, si spegneva Renato Bertossi, figura storica e carismatica della scena jazz varesina. Per onorare il suo lascito musicale e umano, gli amici del 67 Jazz Club Varese – la realtà che lui stesso ha fondato e fatto crescere negli anni – hanno organizzato un grande evento commemorativo: la Renato Jazz Session, che si terrà il 16 marzo alle ore 18 presso la Sala Montanari di Varese. Sul palco si alterneranno numerosi musicisti, uniti dal comune desiderio di rendere omaggio a Bertossi e alla sua passione per il jazz.

La sessione sarà guidata dalla base ritmica e da alcuni solisti della Simply Bop Big Band, formazione alla quale si aggiungeranno altri artisti e cantanti che nel corso degli anni hanno collaborato con Bertossi e che gli devono molto. L’evento, patrocinato dal Comune di Varese, si preannuncia come una grande festa della musica, nel segno del ricordo e della riconoscenza verso un uomo che ha fatto della sua passione una missione culturale per la città.