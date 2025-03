“Virtualmente Compatibili”: a Cittiglio un incontro per comprendere meglio il mondo degli adolescenti

Giovedì 20 marzo, alle ore 20.30 nella Sala Consiliare del Comune di Cittiglio, si terrà l’incontro “Virtualmente Compatibili – Verso un dialogo più autentico con gli adolescenti”, un evento laboratoriale pensato per genitori, educatori e insegnanti. L’incontro mira a facilitare una comprensione più profonda del mondo adolescenziale, esplorando temi come videogiochi, anime, manga, linguaggi giovanili, social media e molto altro, con l’obiettivo di costruire una rete di supporto tra adulti.

Durante la serata, interverranno esperti del settore, tra cui il dottor Matteo Stefano Zanon, psicologo, psicoterapeuta e formatore specializzato in adolescenza e dipendenze senza sostanze, e la dottoressa Silvia Levati, educatrice e pedagogista, specializzata in prevenzione e politiche giovanili.

L’incontro è parte del progetto METE – Centri per la Famiglia di Comunità Montana Valli del Verbano, promosso e finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria. La partecipazione è gratuita, si consiglia di portare uno smartphone con connessione dati per una fruizione completa della serata.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del progetto: www.famigliamete.it.