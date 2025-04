A fuoco una casa a Taino, intervengono i vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato questa sera, mercoledì 16 aprile, in un’abitazione a Taino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che stanno attualmente lavorando per domare le fiamme.

Fortunatamente, non si registrano feriti, e le fiamme sono state parzialmente contenute grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma le operazioni di spegnimento sono in corso.