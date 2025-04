Cambio al vertice per la Polizia di Stato di Legnano: Samuele Rossi è il nuovo dirigente

Nato e cresciuto a Solbiate Olona, con una laurea in Giurisprudenza a Pavia conseguita nel 2006, un dottorato di ricerca in procedura penale e una carriera da funzionario di Polizia di Stato articolata in diverse città d’Italia tra le dinamiche degli uffici migrazione e l’operatività delle squadre mobili. Samuele Rossi, attuale dirigente del Commissariato di Legnano, ha trascorso la sua giovinezza a Busto Arsizio frequentando il Liceo Crespi e conosce bene la città di Legnano. Il vice questore, 42 anni, ha preso il posto di Ilenia Romano alla guida della Polizia di Stato legnanese.

Il dirigente è stato assegnato al termine del corso di formazione nel gennaio 2012 alla Questura di Alessandria, dove, con il grado di Commissario Capo, ha diretto l’Ufficio Immigrazione e successivamente l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nell’agosto 2014 è stato trasferito negli Uffici Ministeriali della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, per continuare quindi fino a fine 2018. Poi ha avuto un’esperienza nell’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano. Rossi ha ricoperto un incarico al Commissariato Sezionale Centro ed ha anche diretto per tre anni (dal 2019 al 2022, quindi in piena pandemia) la Squadra Mobile della Questura di Mantova. Dal 2022 sino al 2024 ha diretto il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Osimo ed è poi tornato a Milano: dopo un breve passaggio al Commissariato di Mecenate, il dirigente è approdato in questi mesi, qui a Legnano.

Il vice questore sta quindi riscoprendo Legnano e conoscendo la grande famiglia del Commissariato di Legnano, il cui impegno sul fronte sicurezza e prevenzione è ben conosciuto dalla comunità legnanese. Rossi guiderà i poliziotti di Legnano all’insegna del lavoro di squadra perché, cosi’ si e’ espresso, l’obiettivo è quello di rendersi utile sempre, qualsiasi sia l’incarico assunto.