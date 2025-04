Dietrofront di Trump, dazi sospesi per tre mesi ma non alla Cina

Un dietrofront a sorpresa di Donald Trump: nel giorno in cui dovevano entrare in vigore, il presidente ha deciso di sospendere i dazi per tre mesi sui prodotti importati da Paesi disposti a negoziare, mantenendo comunque una tariffa base del 10%.

La mossa arriva mentre la tensione commerciale cresce con la Cina, contro cui scattano invece dazi fino al 125%, in risposta alle tariffe dell’84% che Pechino aveva annunciato sul Made in USA.

La decisione ha immediatamente influito sui mercati finanziari, con Wall Street che ha visto un forte balzo in avanti dopo una lunga altalena di alti e bassi, spinta dall’incertezza riguardo gli effetti economici della guerra commerciale. Tuttavia, la scelta di Trump ha suscitato reazioni contrastanti, con i mercati e i leader stranieri in attesa di capire come si evolverà la situazione nei prossimi mesi. I 90 giorni consentiranno di trattare senza che i dazi mandino in tilt i mercati, anche se continua a pesare lo scontro tra le due maggiori economie mondiali: gli Usa e la Cina.